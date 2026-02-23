La Fiorentina esce dalla zona rossa: vinto 1-0 lo scontro salvezza col Pisa
Termina sul risultato di 1-0 il match del Franchi tra Fiorentina e Pisa, valido per la 26ª giornata di Serie A. I viola si aggiudicano il derby grazie al gol di Moise Kean nel primo tempo e, dopo molto tempo, escono dalla zona rossa: la squadra di Paolo Vanoli è attualmente al 16esimo posto, seppur a pari punti con Cremonese e Lecce a quota 24.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Fiorentina-Pisa 1-0:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 26 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
