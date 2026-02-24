Bargiggia: "ADL infuriato con Conte, in estate via lui e nuovo ds!", e fa i nomi

Paolo Bargiggia, giornalista, su X ha provato ad anticipare quello che potrebbe accadere in estate al Napoli con novità sia per la panchina che per il ruolo di direttore sportivo: "Manna è stato mandato da Conte a tuonare contro l'arbitro per la sconfitta con l'Atalanta. Una manovra incoerente del tecnico per coprire i suoi disastri. In verità, De Laurentiis è furibondo con Conte e il suo staff. A fine stagione si cambia. Anche D' Amico, attuale ds Atalanta è in corsa con Sartori per il nuovo ruolo. Contatti anche con Monchi, ex ds della Roma. Italiano con Farioli i favoriti per la panchina", le sue parole.

