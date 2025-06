Ufficiale Baroni non è più l'allenatore della Lazio: arriva il comunicato

Adesso è ufficiale: Marco Baroni non è più l'allenatore della Lazio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club biancoceleste con il seguente comunicato: "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister".

Alla Lazio solo una stagione.

Marco Baroni lascia dunque la Lazio, con il club biancoceleste che nel comunicato non ha reso note le modalità di separazione, anche se si tratta di risoluzione del contratto, dopo una sola stagione nella quale i capitolini erano partiti molto bene salvo poi chiudere non centrando gli obiettivi prefissati a inizio stagione. La Lazio è infatti arrivata settima in classifica, agganciata, e superata a causa degli scontri diretti dalla Fiorentina, non qualificandosi per nessuna coppa europea nella prossima stagione.