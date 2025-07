Beffa Milan, Brown dice tutto: "Era fatta, ma ho scelto il Fenerbahce per un motivo"

vedi letture

Il futuro di Archie Brown non sarà al Milan. Il terzino sinistro classe 2002 è stato davvero a un passo dai rossoneri - e lo conferma lui stesso - ma alla fine ha scelto il Fenerbahçe. L'indiscrezione era già emersa in mattinata e adesso trova la conferma ufficiale da parte dell'esterno difensivo del Gent, che prima della partenza per Istanbul - pronto a diventare un nuovo calciatore della squadra allenata da José Mourinho - ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'account X di Fabrizio Romano.

"L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener", le parole di Archie Brown che non lasciano spazio ai dubbi.