Ufficiale Beffa Milan! Brown va da Mourinho: arriva l’annuncio del Fenerbahce

Il Fenerbahce rende noto l'acquisto di Archie Brown dal Gent. Il giocatore, fa sapere il club turco, ha firmato un contratto triennale con opzione per un'ulteriore stagione.

Nella serata di ieri sembrava fatto il suo trasferimento al Milan, come ha ammesso lo stesso giocatore: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener". E così il terzino inglese è approdato in serata a Istanbul ed è il nuovo rinforzo difensivo per José Mourinho.