Inter, per un rinforzo in difesa serve l'addio di un big: chi può uscire

Giovanni Leoni è una vera e propria priorità dell'Inter sul mercato. Malgrado la giovane età, Leoni ha il potenziale per diventare un pilastro della difesa nerazzurra per almeno un decennio. L'idea, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è di inserirlo gradualmente nello scacchiere di mister Chivu, per poi farlo diventare titolare in breve tempo.

L'arrivo di Leoni, tuttavia, comporterà la necessità di liberare un posto nella rosa, in particolare escludendo un giocatore over dalla lista Champions. Le riflessioni in Viale Liberazione vertono su chi, tra i due centrali più esperti, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, potrebbe lasciare spazio. Al momento l'ex Sassuolo sembra il principale indiziato, alla luce di una maggiore propensione agli infortuni, come dimostrano i due mesi di stop della scorsa stagione.

Con l'arrivo di Chivu le gerarchie si sono azzerate. Sebbene Acerbi abbia offerto prestazioni eccellenti nel triennio nerazzurro, la linea di Oaktree è chiara: ringiovanire la rosa con innesti di prospettiva. L'investimento su Leoni va proprio in questa direzione. Meno probabile, invece, la cessione di Yann Bisseck, inizialmente considerato sacrificabile per ragioni economiche: l'Inter sta cercando di scongiurare questa eventualità capitalizzando al massimo dalle altre cessioni. L'obiettivo è costruire una difesa del futuro con Bastoni, Bisseck e Leoni.