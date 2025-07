Juve, Sancho più vicino: offerta da 10mln più bonus allo United

vedi letture

La Juventus continua a lavorare con il Manchester United per Jadon Sancho. Il club bianconero e i Red Devils hanno avuto nuovi contatti per il classe 2000. L’offerta è di 10 milioni di euro più bonus. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Nell’ultima stagione, trascorsa in prestito al Chelsea, l’inglese ha raccolto 41 presenze tra tutte le competizioni, segnando 5 gol e servendo 10 assist.

Il totale in Premier League arriva a 89 presenze, condite con 12 gol e 11 assist complessivi. Il contratto di Sancho con il Manchester United è in scadenza al 30 giugno 2026. L’obiettivo della Juventus è quello di regalare la qualità dell’ex Borussia Dortmund a Igor Tudor in vista della prossima stagione.