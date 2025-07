Insigne alla Lazio? Vuole tornare a lavorare con Sarri ed è disposto a ridursi ingaggio

I contatti tra Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne sono costanti. I due continuano a parlare della possibilità di un futuro alla Lazio, club con cui l’esterno - appena svincolato dal Toronto - potrebbe firmare a parametro zero. Insigne, desideroso di tornare in Serie A, avrebbe come priorità quella di ritrovare proprio il “Comandante”, con cui ha condiviso momenti importanti ai tempi del Napoli, come riporta Il Messaggero.

Su di lui ci sono anche Parma, Fiorentina e Udinese, ma l’idea di lavorare di nuovo con Sarri lo affascina al punto da essere disposto a ridurre sensibilmente le sue richieste economiche. Si parla di un ingaggio attorno ai 2,5 milioni di euro, cifra che lo renderebbe più accessibile anche per la Lazio, attualmente ferma sul fronte acquisti. Il suo eventuale tesseramento potrà essere concretizzato solo più avanti, quando le condizioni del club lo permetteranno.