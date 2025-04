Bologna, Italiano: "Gol Orsolini-Inter? Era strategia. L'avevo studiata così"

vedi letture

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ha parlato anche della vittoria di Pasqua contro l'Inter.

"Importanza enorme del gol di Orso, finalmente ha fatto un gol da subentrato, è stata una mezza strategia diciamo. Ero convinto che si potesse avere in lui, in Cambiaghi, in Castro, Fabbian quella spinta nel quarto d'ora finale per portarci ad ottenere qualcosa in più e così è stato. Bravissimo Orso, non sempre quando parte dall'inizio ma anche dalla panchina può essere decisivo, lo è stato e sono contento perché Orso ha dimostrato ancora una volta l'attaccamento alla maglia e poi io dal gabbiotto in tribuna ho visto dall'alto questa sua giocata e siamo esplosi di gioia.

Vittoria contro una squadra come l'Inter a trenta secondi dalla fine... il boato, la gioia nel fischio finale, è stata una liberazione. Da quando non abbiamo le Coppe e lavoriamo con la settimana tipo studiamo nei minimi dettagli le partite, è entrato Orso che l'abbiamo sacrificato dall'inizio per avere un piano gara che ci portasse alla vittoria... così poi è accaduto, è normale che siamo tutti felici e contenti. Dopo 7/8 lisci Orso c'è riuscito (a fare una rovesciata, ndr) è ci ha regalato una vittoria importante".