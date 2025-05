Milan, ora non si esclude la conferma di Conceiçao: ha speranze in un solo caso

Maggio è arrivato, e con esso l’ultima occasione stagionale per il Milan di conquistare un altro trofeo. Dopo il trionfo in rimonta nella Supercoppa Italiana di gennaio contro l’Inter, ora i rossoneri sognano la doppietta. In mezzo ci sono stati alti e bassi, ma alla fine contano solo i titoli. E il Milan lo sa bene. Non succede dalla stagione 2007-2008 che il Diavolo alzi al cielo due trofei nello stesso anno: allora furono la Supercoppa Europea contro il Siviglia e il Mondiale per Club battendo il Boca Juniors, con Carlo Ancelotti in panchina. Ora tocca a Sérgio Conceição provare a replicare l’impresa. Diverso il percorso, ma la possibilità di entrare nella stessa élite di tecnici vincenti è reale. Il gruppo lo segue, l’obiettivo è concreto e la Coppa Italia potrebbe rappresentare non solo un traguardo, ma anche un nuovo inizio. Per il Milan, ma anche per l’allenatore, secondo quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport.

Un successo nella competizione nazionale porterebbe la dirigenza a riflessioni più approfondite sul futuro. Conceição è legato al club da un contratto fino al 2026, ma esiste una clausola che permette ad entrambe le parti di interrompere il rapporto con un anno di anticipo, senza conseguenze economiche. Una possibilità che lascia tutto aperto: il Milan potrebbe valutare l’avvio di un nuovo progetto tecnico con una guida italiana, mentre il portoghese, pur profondamente legato al suo lavoro, potrebbe prendersi una pausa dopo una stagione logorante.