Inter, ansia per infortunio Lautaro: rischio lungo stop, oggi gli esami

Nonostante il pari show col Barcellona, in casa Inter c'è preoccupazione per l'infortunio a Lautaro Martínez, costretto a fermarsi per un problema muscolare che gela l’ambiente nerazzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra proprio sul finire del primo tempo. Fino a quel momento aveva dato segnali positivi.

Ha provato a stringere i denti per altri cinque minuti, anche per non bruciare un cambio prima dell’intervallo, ma alla ripresa del gioco il capitano non era più in campo. Le sue condizioni verranno valutate già nella giornata di oggi. Preoccupato anche Simone Inzaghi, che nel post-partita ha ammesso: "Speriamo di non perderlo, ma sarà difficilissimo" in vista del ritorno di Champions a San Siro contro il Barcellona.