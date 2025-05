Sarri vuole tornare ad allenare: spunta una big italiana, ultima chance?

Maurizio Sarri ha una grande voglia di tornare ad allenare. Dopo un anno sabbatico quasi forzato - aveva avuto contatti con Fiorentina e Bologna, che poi hanno deciso diversamente - l'idea è quella di rivedere il campo da gioco, forse per un'ultima avventura. E il Milan potrebbe essere l'humus ideale dopo avere condotto Napoli, Juventus e Lazio in momenti diversi. Lo scrive Tmw.

Nelle ultime settimane si è parlato di lui anche in chiave Atalanta. Come giocherebbero i rossoneri con Sarri? 4-3-3 d'obbligo e sembrano esserci anche i giusti interpreti. Certo, c'è qualcuno in uscita come Maignan e Theo Hernandez, se non dovessero rinnovare il contratto, mentre Rafa Leao è un'incognita. Ma con Sarri il tridente ha sempre funzionato con puntualità e sarebbe una bella scelta anche cercare di rivitalizzare il portoghese dopo un'annata di alti e bassi.