Ufficiale Caso Inter-Ultrà, arriva l'annuncio: Inzaghi e Calhanoglu graziati, solo 1 turno di stop

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica per il caso legato ai rapporti con gli ultras milanesi. Il turno di stop sarà da scontare subito contro il Verona, in campionato, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l’art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’art. 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.

Queste le sanzioni integrali:

⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,

⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,

⋅ € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,

⋅ € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

⋅ € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.