Juventus, Vlahovic parzialmente in gruppo. Differenziato per Koopmeiners

Arrivano novità in casa Juventus in vista della sfida contro il Bologna in programma per domenica sera allo stadio Dall'Ara. Nella giornata di oggi, come da programma, Francisco Conceicao ha lavorato in palestra mentre Dusan Vlahovic ha svolto la seduta parzialmente in gruppo.

Differenziato per Teun Koopmeiners, con Igor Tudor che spera dunque di recuperare il centravanti serbo che, vista anche l'assenza di Kenan Yildiz per squalifica, farebbe molto comodo per avere più scelta nel reparto offensivo. A riportarlo è TMW.