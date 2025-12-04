Cagliari, che tegola per Pisacane dopo Napoli: rottura del crociato per Felici

Bruttissime notizie per il Cagliari e per Mattia Felici: gli esami a cui si è sottoposto il fantasista, uscito dolorante dopo la gara di Coppa Italia persa ai rigori con il Napoli, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio interessato.

Felici, subentrato a Deiola nei minuti finali della partita con gli azzurri, aveva sentito dolore negli ultimi istanti della gara. Nell’immediato, aveva stretto i denti, calciando - e fallendo, traversa - il suo tiro di rigore. Poi, nella giornata di oggi, gli accertamenti e la tegola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, l’operazione è in programma già nelle prossime ore.