Cagliari, che tegola per Pisacane dopo Napoli: rottura del crociato per Felici
Bruttissime notizie per il Cagliari e per Mattia Felici: gli esami a cui si è sottoposto il fantasista, uscito dolorante dopo la gara di Coppa Italia persa ai rigori con il Napoli, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio interessato.
Felici, subentrato a Deiola nei minuti finali della partita con gli azzurri, aveva sentito dolore negli ultimi istanti della gara. Nell’immediato, aveva stretto i denti, calciando - e fallendo, traversa - il suo tiro di rigore. Poi, nella giornata di oggi, gli accertamenti e la tegola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, l’operazione è in programma già nelle prossime ore.
Serie A
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
Napoli
Juventus
