Cagliari, esce di scena Juric: il napoletano Pisacane opzione concreta per il post-Nicola

Dopo l'addio ufficiale a Davide Nicola, il Cagliari è al lavoro per definire il nome del prossimo allenatore. Al momento, Fabio Pisacane resta l’opzione più concreta, con la possibilità di una promozione interna che garantirebbe continuità tecnica e ambientale. Ivan Juric, inizialmente tra le alternative, non è più in corsa, mentre resta da valutare l’ipotesi Paolo Vanoli, profilo apprezzato ma ancora non sondato a fondo. La dirigenza riflette, ma Pisacane continua a essere una forte tentazione per il futuro della panchina. A riportarlo sul proprio sito é Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

