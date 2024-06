Caprile torna al Napoli: l'Empoli ha già scelto il suo sostituto

vedi letture

Filip Stankovic può fare il salto in Serie A in questa estate. Dopo l'ottimo prestito alla Sampdoria - con i blucerchiati che vorrebbero provare a riconfermarlo - ecco che per il figlio d'arte si possono schiudere le porte della prima divisione. Su di lui ci sono Empoli e Venezia: i toscani devono sostituire Caprile che ritornerà al Napoli e potrebbero puntare su un asse con l'Inter. Lo riporta la redazione di Tmw.