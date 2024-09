Cds - Sarri alla Roma avrebbe scatenato insurrezione popolare: il motivo

vedi letture

Molti tifosi della Roma e non solo erano convinti che dopo De Rossi sarebbe potuto arrivare Sarri. Invece alla fine la scelta è ricaduta su Juric.

La motivazione della decisione della proprietà arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Quel tecnico che avrebbe potuto essere un’idea anche per il dopo De Rossi ma che invece per i suoi recenti trascorsi alla Lazio avrebbe scatenato un’ulteriore insurrezione popolare". Così parla di Sarri, il quotidiano, col tecnico cercato dai Friedkin, ma per la panchina dell'Everton, club appena prelevato dalla proprietà giallorossa.