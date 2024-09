Sorpresa Sarri: i Friedkin lo vogliono in panchina, ma per l'Everton

I Friedkin, che hanno appena acquistato l'Everton, vogliono Maurizio Sarri. Non sulla panchina della Roma dove è stato scelto Juric al posto di De Rossi, ma della squadra inglese. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il quotidiano scrive: "Friedkin è già al lavoro per riorganizzare non solo la struttura societaria del club, ma anche quella sportiva. Come? Prima di tutto andando alla ricerca di un nuovo allenatore, e adesso il nome che sta circolando negli uffici dei “Toffees” è quello di Maurizio Sarri".