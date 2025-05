Clamorosa sorpresa su Italiano: ci pensa anche l'Inter se Inzaghi lascia

Continuano i discorsi tra il Bologna e Vincenzo Italiano per parlare del futuro. In caso di mancato accordo potrebbero aprirsi nuovi scenari riguardanti il futuro dell’ex Fiorentina, su cui è forte il pressing del Milan. Lo riporta la redazione di Sky Sport con Gianluca Di Marzio. Anche l’Inter intanto è alla finestra, ma sarebbe uno scenario in caso di un eventuale addio di Inzaghi.

"In ogni caso mi sa che se ne parlerebbe solamente dopo la finale di Champions League, e i nerazzurri non si sono ancora mossi. L’altra pista che i rossoneri stanno percorrendo per il prossimo allenatore è quella che porta a Massimiliano Allegri. Contatti sempre vivi anche ieri (27 maggio) con l’allenatore livornese, ma la concorrenza c’è (su di lui si è mosso prima il Napoli)", si legge.