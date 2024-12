Clamoroso colpo in Serie A: Como vicino ad ingaggiare un ex Tottenham

Ci risiamo, il Como sta per farlo di nuovo. Dopo aver piazzato quest'estate colpi dal grande blasone come Raphael Varane, Sergi Roberto, Alberto Moreno, la società lariana adesso è vicina ad ingaggiare un ex calciatore del Tottenham. Si tratta di Dele Alli, giocatore dall'enorme talento esploso proprio negli Spurs, che si è poi un po' perso tanto da finire senza squadra.

Il trequartista inglese è infatti rimasto svincolato dopo l'esperienza al Besiktas nella stagione 2022/23, ma proprio prima di Natale era stato ospite ad una partita del Como. Da lì è nata una suggestione che sta pian piano trovando delle certezze: inizialmente Cesc Fabregas ha riferito che il calciatore si sarebbe allenato con la prima squadra. Ora, come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, il tecnico spagnolo ha avuto buone impressioni dalle sedute con Dele Alli che è così molto vicino ad essere ingaggiato a zero dalla società.