Clamoroso Modric! Può salutare il Milan e tornare al Real Madrid: ecco in che veste

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Il futuro di Luka Modrić appare sempre più lontano dal Milan, con la possibilità concreta che il suo addio al calcio giocato sia ormai vicino.

Il futuro di Luka Modrić appare sempre più lontano dal Milan, con la possibilità concreta che il suo addio al calcio giocato sia ormai vicino. Il centrocampista croato, dopo la mancata qualificazione alla Champions League seguita all’ultima giornata contro il Cagliari, avrebbe accelerato le proprie riflessioni sul futuro. A 40 anni, il suo percorso in rossonero si è comunque chiuso con numeri importanti: 35 presenze, quasi tutte da titolare, 2 gol e 3 assist, contribuendo a mantenere la squadra in zona europea. Poi l’infortunio allo zigomo contro la Juventus e il successivo crollo in Europa League hanno complicato il finale di stagione. Con il contratto in scadenza il 30 giugno e senza segnali di rinnovo, la sua permanenza a Milano appare sempre più improbabile.

Il futuro tra Madrid e il dopo-carriera

Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, per Modrić si profila un futuro lontano dal campo e sempre più vicino al Real Madrid, dove potrebbe intraprendere un ruolo dirigenziale. A quasi 41 anni, il croato starebbe valutando l’idea di rallentare dopo una carriera di altissimo livello, anche in virtù delle aperture già ricevute da Florentino Pérez, pronto ad accoglierlo nuovamente nel club blanco una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il tributo ricevuto al termine dell’ultima stagione in Spagna, insieme a quello dedicato a Carlo Ancelotti, aveva già suggellato questo legame. Per il futuro si ipotizzano due possibili ruoli: direttore sportivo o consulente tecnico. In entrambi i casi, la profonda conoscenza del calcio e il forte legame con l’ambiente madridista rappresenterebbero un vantaggio naturale per il suo inserimento nella dirigenza del Real Madrid.