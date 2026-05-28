Italiano lascia il centro sportivo del Bologna per l'ultima volta: "Non saremo mai nemici"

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Vincenzo Italiano, all’uscita da Casteldebole dopo la rescissione consensuale del contratto con il Bologna, ha salutato i presenti.

Vincenzo Italiano, all’uscita da Casteldebole dopo la rescissione consensuale del contratto con il Bologna, ha salutato i presenti rilasciando alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Per sempre forza Bologna. Ringrazio tutti per questi due anni spettacolari. Con la società ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre amici e mai nemici. Avversari, ma mai nemici. È stato bellissimo.

Il ricordo più bello? Il primo giorno che sono arrivato qui. Da quel momento ho vissuto due anni spettacolari. Ho trovato davvero una famiglia fantastica a Bologna e ci siamo lasciati tutti bene. Ora, in futuro, dovremo cercare sia io sia il Bologna di proseguire sulla linea di questi successi che abbiamo avuto. I tifosi sono in buone mani perché la società programmerà per bene il futuro. Oggi si è parlato in maniera serena come abbiamo sempre fatto. Mando un caro saluto a tutti e ripeto: sempre forza Bologna”.