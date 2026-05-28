Ricordate Musah? Lo voleva Conte, flop all'Atalanta e torna subito al Milan

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Yunus Musah rientra al Milan dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta. Il club bergamasco ha infatti comunicato ufficialmente ai rossoneri la decisione di non esercitare l’opzione per il centrocampista, che farà quindi ritorno alla base. Una scelta che chiude, almeno per il momento, la sua esperienza in nerazzurro e riapre scenari di mercato per il futuro del giocatore. Un'annata non particolarmente fortunata per lui.

Musah torna al Milan: il futuro è tutto da decidere

Già la scorsa estate Musah era stato al centro di diverse valutazioni di mercato, con un interesse concreto anche da parte del Napoli. Il centrocampista statunitense era infatti uno dei profili indicati come richiesta precisa da Antonio Conte, che lo aveva individuato come possibile rinforzo per la mediana azzurra. Alla fine la trattativa non si era concretizzata, ma il nome era rimasto tra quelli seguiti con attenzione a inizio estate. Anzi, la trattativa sembra a un certo punto cosa fatta.