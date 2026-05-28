Aveva sfiorato il Napoli, ora Pellegrini può rinnovare con la Roma

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Gian Piero Gasperini spinge per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Dietro le quinte, il tecnico vuole trovare un’intesa con l’entourage del centrocampista per evitare una sua partenza a parametro zero. La volontà è quella di blindare uno dei giocatori chiave del progetto giallorosso, in un momento in cui il club sta valutando le strategie per il futuro. Nonostante le voci e le valutazioni interne, la trattativa resta aperta e i contatti proseguono. Lo riporta Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato.

Rinnovo Pellegrini: la spinta di Gasperini

In questo scenario si inserisce anche il precedente di mercato: il giocatore a gennaio 2025 era stato molto vicino al Napoli, che aveva mostrato un interesse concreto per il centrocampista. L’operazione però non si era concretizzata, ma il suo nome era rimasto tra quelli seguiti con attenzione dal club partenopeo. Ora la Roma e Gasperini lavorano per evitare nuovi scenari di addio, puntando su un rinnovo che possa garantire continuità tecnica e stabilità al centrocampo giallorosso.