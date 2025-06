Clamoroso Sky: l'Inter aspetta comunque il via libera dal Como per Fabregas

Nonostante le parole del presidente del Como e dello stesso allenatore, l'Inter a quanto pare non si arrende per Cesc Fabregas e vuole provarci. Secondo la redazione di Sky Sport, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha chiesto al Como l’autorizzazione per poter incontrare il tecnico spagnolo. Qualora ricevesse il via libera, Piero Ausilio sarebbe già pronto a incontrarlo, a Londra oppure in Italia. Dunque l’Inter non si è arresa e spera che l’allenatore del Como possa accettare la proposta. È lui la prima scelta per i nerazzurri, Chivu e Vieira le alternative.

Fabregas oggi aveva detto: "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose".