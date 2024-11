CLASSIFICA - L'Inter si riprende la seconda piazza e accorcia sul Napoli: -1 dalla vetta

vedi letture

Con qualche difficoltà in più del previsto, l'Inter di mister Inzaghi ottiene tre punti fondamentali nella sfida casalinga col Venezia e accorcia nettamente sulla capolista Napoli. La vetta della classifica adesso dista solamente un punto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due gare valide per l'undicesimo turno (in programma domani):

Napoli 25 punti

Inter 24

Fiorentina 22

Atalanta 22

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Roma 13

Hellas Verona 12

Empoli 11*

Parma 9*

Como 9*

Cagliari 9*

Venezia 8

Monza 8

Lecce 8

Genoa 6*

* una partita in meno