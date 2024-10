Foto CLASSIFICA - La Juve fatica e resta dietro all’Inter: il Napoli a +3 sui bianconeri

Solo 1-1 per la Juventus nella prima partita della domenica di Serie A. All'Allianz Stadium la gara è stata decisa da due calci di rigore con il primo realizzato da Dusan Vlahovic nel primo tempo e il secondo trasformato da Marin all'88', che ha interrotto l'imbattibilità dei bianconeri in campionato a 628 minuti. Con questo pareggio la formazione di Thiago Motta manca il controsorpasso sull'Inter, raggiungendo l'Udinese a quota 13 punti, a -3 dal Napoli capolista. Punto importantissimo invece per il Cagliari che dopo i tre presi a Parma lunedì scorso sono arrivati a quota 6, staccando Parma, Genoa e Lecce, con le ultime due che hanno già giocato la loro settima giornata.

La classifica della Serie A dopo le gare del sabato del settimo turno.

Napoli 16*

Inter 14*

Udinese 13*

Juventus 13*

Milan 11

Torino 11*

Empoli 10

Lazio 10

Atalanta 10*

Roma 9

Hellas Verona 9*

Como 8*

Bologna 7

Fiorentina 7

Cagliari 6*

Parma 5

Genoa 5*

Lecce 5*

Venezia 4*

Monza 3

* una partita in più