Video “Come c***o giochiamo?”, l’Atalanta soffre col Parma e Gasperini esplode con la squadra!

Il Parma domina il primo tempo dell’amichevole contro l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini soffre e dopo mezz’ora di gioco è sotto 2-1 contro la squadra allenata da Fabio Pecchia. Il tecnico dei orobici è una furia con in suoi giocatori durante il cooling break: “Come c***o giochiamo?”. Di seguito le immagini pubblicate su X da Sportitalia.