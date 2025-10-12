Belgio, critiche a Garcia: scelta tattica su De Bruyne non è piaciuta

Non è bastato lo 0-0 contro la Macedonia del Nord a placare le polemiche in casa Belgio, dove ora scoppia il “caso De Bruyne”. Il commissario tecnico Rudi Garcia è finito nel mirino della critica per l’insolita posizione assegnata al fantasista del Napoli, schierato in una zona di campo giudicata da molti “quasi da terzino sinistro”. Nonostante la fascia di capitano e un rendimento recente eccellente in Serie A e Champions League, il risultato non ha convinto.

La situazione in classifica complica ulteriormente il quadro: i Diavoli Rossi sono ora secondi nel Gruppo J con 11 punti, alle spalle della Macedonia (12) e seguiti dal Galles (10). Servirà un risultato positivo nella prossima trasferta per rilanciare le ambizioni di qualificazione. Intanto, De Bruyne ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “Con Conte nessuna polemica, tutto chiarito”, ha dichiarato, provando a stemperare le tensioni intorno alla Nazionale.