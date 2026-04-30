Podcast Goretzka verso la Serie A, Di Marzio: "Una big è vicina. E occhio a Kim..."

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Nel suo consueto podcast, Gianluca Di Marzio affronta il tema mercato con quelli che potrebbero essere alcuni dei principali colpi per la prossima estate.

"Il pensiero a Paris Saint-Germain e Bayern è ancora più vivo che mai, soprattutto dopo aver visto la partita di ieri sera tra Atletico e Dortmund. Allora pensavo a quale dei protagonisti di quella partita, di quella notte stellare e spettacolare, potrebbe magari la prossima estate essere un giocatore da calciomercato per la Serie A.

Guardando i titolari devo dire nessuno, perché nessuno dei 22 protagonisti di PSG-Bayern può essere attaccabile dal nostro campionato. Guardando invece i giocatori che sono in panchina, alcuni sono entrati, come Goretzka, e lì ci possono essere delle opportunità. Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere. Di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè di Marzio: è sicuramente la tentazione più grande del Milan. Il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi. Certo, fin quando non c'è un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva, serve sempre un po’ di prudenza, però la strada è positiva per quanto riguarda Milan e Goretzka.

Sempre nel Bayern, tra i giocatori che non sono partiti dall’inizio, c’è Kim Min-jae, che tante squadre italiane vorrebbero: ci aveva pensato l’Inter, ci ha pensato la Juventus. Vedremo se sarà l’occasione giusta tra pochi mesi per riportare in Italia Kim.

E poi c’è Nicolas Jackson, che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po’ particolari l’anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre i 15 milioni di euro, con un diritto di riscatto sempre molto alto per fare il vice Kane. Quando ha giocato si è dimostrato comunque un giocatore affidabile: ricordo per esempio la partita a Bergamo contro l’Atalanta.

Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane. In Germania nei giorni scorsi si è parlato a lungo della Juventus: in realtà se ne è parlato con la Juve, i suoi agenti ne hanno parlato con la Juve, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo. La richiesta del Chelsea è di 50 milioni di euro: oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo non sia nei piani né della Juventus né del Milan.

Quindi bisognerà eventualmente aspettare che il mercato entri nel vivo, che non ci siano concorrenti all’altezza e che il Chelsea possa aprire a un nuovo prestito per Jackson. Da quel punto il suo nome potrebbe tornare di moda per Milan e Juventus.

Dipenderà molto anche da Vlahović, che è un attaccante in scadenza con la Juve e che sta trattando il rinnovo: proprio il Bayern lo valuta per fare il vice Kane e quindi per sostituire Jackson, vista la decisione di non riscattarlo al termine della stagione.

Non vedo sinceramente altri giocatori nel Bayern. Ne vedo uno nel PSG, Gonçalo Ramos, che non è nemmeno entrato l’altra sera e che poco c’entra con l’impianto filosofico e tattico di Luis Enrique: questi attaccanti che fanno grande movimento e non danno punti di riferimento. È vero che quando Gonçalo Ramos entra durante determinate partite è stato anche decisivo, per esempio per conquistare la Supercoppa Europea, però potrebbe essere in partenza.

Il suo agente, Jorge Mendes, si sta muovendo per trovare soluzioni diverse, dove il suo assistito possa essere magari titolare la prossima stagione. Anche lì se ne sta parlando con squadre italiane e non solo, che stanno cercando una punta: potrebbe essere anche Gonçalo Ramos un nome da Milan o da Juventus, qualora non dovesse rimanere Vlahović o non dovesse tornare Kolo Muani.

Insomma, se dobbiamo pescare da PSG-Bayern per illuderci di poter avere un domani una squadra italiana con qualche protagonista di quella partita, possiamo pescare solo da chi non ha giocato dall’inizio. Ma sarebbe comunque un bel pescare".