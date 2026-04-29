Roma-Dybala è addio! Dall'Argentina: "Ha raggiunto un principio d'accordo col Boca"

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Intervistato dal giornalista Joaquin Alvarez, Dybala non ha chiuso le porte a un ritorno in patria.

Non solo Leandro Paredes. Il Boca Juniors potrebbe accogliere un rinforzo di grande prestigio nella prossima estate. Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, e già anticipato da TuttoMercatoWeb, Paulo Dybala avrebbe un principio d’accordo per trasferirsi in Argentina dopo il Mondiale con l’Albiceleste. L’indiscrezione proverrebbe da una fonte molto vicina all’entourage del giocatore, attualmente in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno e senza segnali concreti di rinnovo.

La suggestione Bombonera e il legame con Riquelme

La Joya sarebbe quindi pronta a volare verso la La Bombonera, con i dettagli già definiti in vista di una possibile firma estiva. Campione del mondo nel 2022 con l’Argentina, l’ex Juventus sta completando la sua tredicesima stagione in Serie A e, nell’annata in corso, ha messo a referto 3 gol e 4 assist in 23 presenze con la maglia giallorossa. Intervistato dal giornalista Joaquin Alvarez, Dybala non ha chiuso le porte a un ritorno in patria, soprattutto per la possibilità di vestire la maglia del club del suo idolo Juan Román Riquelme, oggi presidente del Boca. "Sarebbe fantastico. Non si sa mai", ha dichiarato il numero 21, lasciando aperta anche l’ipotesi di ritrovare l’amico Paredes: "Ci mancano molto, ma non so cosa accadrà".