Como-Lecce, le formazioni: Fabregas sorprende ed esclude Nico Paz, c'è Cheddira
Il sabato di Serie A si apre al Sinigaglia, dove va in scena la sfida tra Como e Lecce, gara valida per la 27^ giornata di campionato in programma alle 15:00. Cesc Fabregas va a caccia di tre punti che lo porterebbero momentaneamente a sorpassare la Juventus e a piazzarsi al quinto posto, a soli due punti dalla zona Champions. Dall'altra parte però c'è un Lecce impegnato in piena lotta salvezza reduce da sei punti nelle ultime tre gare. Queste le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Diao. Allenatore: Fabregas.
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Banda, Gandelman; Cheddira. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Herrero Sala, Fofana, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Jean Gaby, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Ngom. Allenatore: Di Francesco.
