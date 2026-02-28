Roma, Gasperini prima della Juve: "Lì il calcio si fa bene, per me è stata grande palestra"
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di Serie A contro i bianconeri. "Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera", ha aggiunto.
A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto: "Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c'è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri". (ANSA).
