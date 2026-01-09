"Contro il Napoli l'Inter ha bisogno di noi!", il tifo nerazzurro alza la voce: il comunicato

di Antonio Noto

Inizia ad accendersi l'atmosfera in vista dello scontro diretto tra Inter e Napoli in vetta alla classifica. Il Secondo Anello Verde del tifo nerazzurro risponde sempre presente in vista del big match esponendo un comunicato della curva con l'obiettivo di incitare i supporteres a organizzarsi. Di seguito il comunicato.

"Scende in campo il 12' uomo. In vista della sfida di domenica contro il Napoli, invitiamo tutti i tifosi interisti presenti al Meazza (in curva e ogni altro settore) a colorare lo stadio di nerazzurro. Portate con voi almeno un vessillo: che sia una sciarpa, una bandiera o uno stendardo. Ognuno faccia la sua parte, esponendolo con orgoglio all'ingresso delle due squadre in campo. L'Inter ha bisogno di noi!". 