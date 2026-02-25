Como, altro infortunio dopo Baturina: stagione ormai finita per un titolare

Brutte notizie per il Como, diretta rivale del Napoli per la corsa alla Champions League. Dopo l'infortunio di Baturina contro la Juve, che resterà ai box per diverso tempo, un altro giocatore di Fabregas è costretto ad arrendersi. Lesione al tendine d'Achille della gamba sinistra per Jayden Addai. Lo comunica proprio il club in una nota: "Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l'intervento chirurgico". In sintesi, dunque, stagione di fatto conclusa, per lui. O quasi. 