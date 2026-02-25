Serie A, il Napoli ha il mal di ripresa: peggior difesa tra le big dal 45' al 90'
Secondo quanto evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, il momento del Napoli è fotografato da numeri che non lasciano spazio a interpretazioni. Gli azzurri, complice anche una lunga serie di infortuni, hanno perso solidità soprattutto in fase di non possesso. Con 27 gol subiti, la squadra partenopea si ritrova ad avere soltanto la nona difesa del campionato di Serie A, un dato che stona considerando le ambizioni e il livello della rosa.
A colpire è soprattutto la distribuzione delle reti incassate: ben 17, pari al 62,9%, sono arrivate nei secondi tempi. Un dato che rappresenta il peggior rendimento tra le squadre di medio-alta classifica e che accomuna il Napoli a realtà come Cremonese e Sassuolo. Numeri che spiegano le difficoltà nella gestione delle partite e che impongono una riflessione profonda in vista del finale di stagione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
