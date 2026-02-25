Roma in emergenza contro la Juve? Due big dell'attacco a rischio forfait

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Ancora tre allenamenti prima della sfida di domenica tra la Roma e la Juventus, ma in casa giallorossa sono diverse le defezioni. Perché se nella seduta odierna El Shaarawy ha ricominciato a lavorare parzialmente con il gruppo, ancora a parte invece Dybala, Soulè, Hermoso, Ferguson e Dovbyk.

Soprattutto i due argentini stanno provando a fare di tutto per strappare una convocazione nonostante Paulo abbia sempre un leggero dolore al ginocchio, mentre Matias continua a dover gestire la pubalgia che lo sta frenando da qualche settimana. Soulé più di Dybala sembra avere comunque qualche chance in vista di domenica. (ANSA).