Crollo Inter a Torino! La Juve vince 1-0 con un grande secondo tempo

L'Inter cade allo Stadium contro la Juventus, i nerezzurri perdono la seconda trasferta consecutiva cedendo ai bianconeri 1-0 e mancano il sorpasso alla capolista Napoli.

La prima occasione è di Nico Gonzalez, alta, mentre Kolo Muani rischia subito il giallo per un pestone ai danni di Barella. Al 12’ la bandierina dell’assistente cancella i rimorsi del centrocampista sardo, che parte in fuorigioco e si divora un gran suggerimento di Dimarco. Col passare dei minuti l’Inter prende campo: è casuale l’assist di Barella, scivolando, per Taremi. L’iraniano lo trasforma in una bella rovesciata: gran parata di Di Gregorio, che tira un respiro di sollievo quando Dumfries con la testa si mangia il suggerimento di Lautaro nato dalla ribattuta del portiere bianconero. È una sveglia per la Juve, che replica con due grandi occasioni a stretto giro di posta: non benissimo Sommer sulla conclusione in diagonale di Nico Gonzalez, poi il portiere elvetico risponde presente al tiro di Conceicao innescato da un disimpegno errato di Barella. La serata resta vibrante, l’Inter continua a sprecare e Kolo Muani la spaventa quando si presenta dalle parti di Sommer: la deviazione di Pavard alza oltre la traversa. Sul ribaltamento di fronte è Lautaro a sparare in curva un cioccolatino offerto da Dumfries. L’olandese, specie nel finale di frazione, fa il vuoto ai danni del malcapitato Savona, centrando anche il palo esterno pochi minuti prima del rientro delle due squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre senza sostituzioni, a cambiare è il piglio della Juventus che in avvio di secondo tempo prende il sopravvento e costruisce diversi pericoli, soprattutto con Veiga e Conceiçao. La girandola dei cambi parte all’ora: entrano i recuperati Cambiaso e Thuram, quest’ultimo nell’ambito di un triplice cambio inzaghiano. È proprio il francese a servire Dumfries: Di Gregorio e palo. Sarebbe stato comunque da rivedere per il fallo del nerazzurro ai danni di Veiga a inizio azione, fischio arrivato colpevolmente tardi. È un fuoco di paglia, la Juve continua a convincere di più e infatti trova il vantaggio: l’1-0 porta la firma di Conceicao ma anche di Kolo Muani che innesca la conclusione del portoghese. I bianconeri sfiorano subito il bis: serve la chiusura sulla linea di Dumfries per negarlo a Koopmeiners. La risposta di Inzaghi è buttare dentro Correa per alzare il baricentro, mentre Thuram non è al top e si nota: ci prova, ma si vede soprattutto quando “ruba” a Lautaro un bel cross di Zalewski. I padroni di casa sfiorano ancora il raddoppio con Gatti in versione uomo d’area. Brividi transalpini nel finale: alte le conclusioni di Kolo Muani e Marcus Thuram.