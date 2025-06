Da Milano: "Allegri aveva firmato da marzo col Milan. Era rimasto solo Chivu"

Da Milano, il giornalista Fabio Ravezzani motiva la scelta dell'Inter di puntare su Chivu - oggi giornata chiave - ricostruendo quanto accaduto nelle ultime settimane dopo l'addio di Inzaghi: "Marotta e Ausilio sapevano da aprile che Inzaghi andava via. Ma Allegri aveva già firmato col Milan da marzo (lo avevamo detto) e hanno puntato subito su Fabregas, non solo da martedì. Lui ha provato inutilmente a svincolarsi. Alla fine, con poco budget, è rimasto solo Chivu".

L'Inter ha provato prima a puntare su Fabregas, poi dopo il no del Como che non ha liberato il suo allenatore ha scelto Chivu che ha appena 13 partite di A alle spalle alla guida del Parma. Chivu, però, è stato uomo di fiducia del club avendo vinto il famoso Triplete nel 2010 con Mourinho in panchina. Ora ad attenderlo c'è un'importante esperienza da allenatore. Si comincia subito in America con il Mondiale per Club.