Da Milano esaltano Allegri: "Ha smentito anche i più accaniti critici"

Nel suo editoriale odierno per il Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine analizza la situazione di classifica del Milan di mister Allegri. Questo un estratto della sua analisi: "Resistono tre buoni motivi per spiegare il sano realismo col quale Max Allegri continua a guardare lo specchietto retrovisore per controllare il distacco dalla quinta piuttosto che a godere del fossato largo 5 punti rispetto all'Inter capolista. Il primo è forse il più importante e decisivo tra tutti: al suo Milan manca, attualmente, il contributo di Leao e Pulisic oltre che di Saelemaekers.

Il secondo motivo è riferito al calendario che precede il derby di Milano fissato per domenica 8 marzo. Cinque giorni dopo Pisa, a San Siro riaperto, arriverà il Como che è forse il passaggio più complicato, seguito da Parma in casa e Cremonese in trasferta.

Il terzo motivo è la conseguenza del fattore calendario. O il Milan è in grado di rosicchiare qualche punticino all'Inter prima dell'8 marzo, e allora il derby può improvvisamente diventare uno snodo suggestivo, oppure se il distacco dovesse rimanere immutato (5 punti) o addirittura aumentare, allora addio sogni di carta. E qui si innesca l'ultima riflessione che riguarda la cifra tecnica della rosa a disposizione di Allegri. Dopo sette mesi di lavoro del suo staff, qualche miglioramento è sotto gli occhi di tutti, persino dei suoi più accaniti critici".