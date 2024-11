Da Milano: "Lo scudetto per Fonseca è già un rimpianto a novembre"

"Se la squadra che deve vincere assolutamente la partita per restare aggrappato al treno scudetto tira in porta per la prima volta al 50', vuol dire che ha fallito la partita": comincia così il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prova deludente di San Siro da parte del Milan.

"L'orribile 0-0 di San Siro ha distanziato ulteriormente il Diavolo dalla vetta. Lo scudetto a novembre è già un rimpianto". Al momento per il Milan sono 9 i punti di distacco dalla vetta, virtualmente 10 dal Napoli se stasera gli azzurri battono la Roma.