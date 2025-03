Da Torino annunciano: "Juve, contatti già avviati con Mancini"

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Thiago Motta potrebbe salutare subito la Juventus. A fine stagione. E il sostituto? Secondo 'Tuttosport' c'è già un favorito, anzi sono già partiti i primi contatti. Se la scelta dovesse diventare di prospettiva, c’è un tecnico che può sedere fin da subito sulla panchina bianconera: Roberto Mancini.

I contatti con l’ex ct, ora senza contratto dopo l’avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata. Il profilo piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. Una candidatura, la sua, in vantaggio rispetto a tutte le altre, a cominciare da quella di Gian Piero Gasperini. Alla Juve era stato accostato anche Conte che però ha firmato in estate un contratto di tre anni con il Napoli.