Ufficiale Dany Mota vince il premio per il gol più bello dell'anno in Serie A: le immagini

vedi letture

La Lega Serie A ha pubblicato sul suo profilo Instagram il gol di Dany Mota in Genoa-Monza, che ha vinto il premio come Goal of the season 2023-2024. L'attaccante della squadra brianzola ha ricevuto un cross da Colpani dopo un calcio d'angolo battuto corto e in semirovesciata ha trafitto Martinez. Di seguito il post originale con il video della rete: