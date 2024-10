Doppia tegola per l'Inter! Si fermano Calhanoglu e Acerbi per problemi muscolari

vedi letture

Brutte notizie per l'Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi. Dopo neanche dieci minuti dall'inizio della gara contro la Roma all'Olimpico, infatti, Hakan Calhanoglu ha accusato un fastidio fisico che lo ha costretto ad abbondare con ampio anticipo la partita.

Il centrocampista turco ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurra, dopo aver iniziato a zoppicare praticamente sin dall'avvio della gara. Da capire di cosa si possa trattare: uscendo dal campo, nel colloquio con Inzaghi, si è toccato l'interno coscia della gamba sinistra. Dentro al suo posto l'ex di serata Davide Frattesi, reduce da una gran sosta con la maglia della Nazionale. Secondo quanto filtra dalla società nerazzurra - si tratta ovviamente di prime indicazioni, come detto - il centrocampista turco ha accusato una contrattura all'adduttore della coscia sinistra. Seguiranno aggiornamenti per capire l'esistenza e l'eventuale entità di un infortuni, riporta Tuttomercatoweb.

Non finiscono i problemi per l'Inter di Inzaghi: Al 27' si ferma anche Franceco Acerbi! Il difensore centrale, ex Lazio, è infatti costretto al cambio per un fastidio fisico quando la partita non è neanche arrivata alla mezz'ora di gioco. Dentro al suo posto Stefan De Vrij: secondo le prime indicazioni che arrivano dall'Olimpico, Acerbi è stato sostituito a causa di una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Seguiranno aggiornamenti anche in questo caso.