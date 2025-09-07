Dumfries spaventa l'Inter: "Interessato alla Premier League, farei bene anche lì"

Nel giorno di vigilia della sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Lituania e Olanda, per gli Oranje hanno parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Ronald Koeman e Denzel Dumfries, queste le parole del difensore dell’Inter, parlando del match di domani: “È speciale giocare contro una nuova nazione. Le strutture sono eccellenti, lo stadio è fantastico. Non sono ancora al top della forma all'inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno".

Dumfries ha anche un auspicio: "Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Cosa posso ancora migliorare? Migliorare un po' il posizionamento, giocare nella mia posizione. Questo sta migliorando, ma ci sto lavorando".

Infine, sulle differenze tra Serie A e Premier: "La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all'Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti"