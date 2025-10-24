Prima pagina

Il Mattino: “Napoli spinge il Napoli: ora Conte vuole l’effetto Maradona”
di Francesco Carbone

Meno uno a Napoli-Inter, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina alla sfida tra gli azzurri e i nerazzurri: “Napoli spinge il Napoli: ora Conte vuole l’effetto Maradona”. Di seguito la prima pagina integrale.