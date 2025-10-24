Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la posizione dell'Italia

Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la posizione dell'ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10Champions League
di Francesco Carbone

Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la tre giorni europea, non propriamente positiva: tre vittorie grazie a Inter, Bologna e Fiorentina; il pari dell'Atalanta. E tre sconfitte, arrivate da Juventus, Napoli e Roma che rendono la rincorsa alle prime due posizioni difficoltosa. E tutto ciò si riflette sul Ranking UEFA che ci vede pesantemente indietro:

1. Inghilterra (9 su 9) 8.166
2. Portogallo (4 su 5) 7.600

- - -

3. Polonia (4 su 4) 7.375
4. Germania (7 su 7) 7.285
5. Spagna (8 su 8) 7.250
6. Cipro (3 su 4) 7.250
7. Danimarca (2 su 4) 7.125
8. Italia (7 su 7) 6.857
9. Francia (7 su 7) 6.071
10. Olanda (6 su 6) 5.750