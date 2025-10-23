Kim torna in Serie A? Dalla Germania sicuri: è derby Inter-Milan per l’ex Napoli

Uno dei nomi evidenziati con maggiore attenzione nella lista dei desideri dell’Inter per il prossimo mercato è quello di Kim Min-jae. Il centrale difensivo del Bayern Monaco rappresenta infatti uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza nerazzurra, intenzionata a potenziare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La necessità di rinforzare la retroguardia nasce anche dalla possibilità che, a fine campionato, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij possano lasciare Milano.

A riportare l’indiscrezione è la testata tedesca Bild, secondo cui l’Inter disporrebbe delle risorse economiche sufficienti per tentare concretamente l’assalto al difensore sudcoreano, considerato un obiettivo di primissimo piano per il futuro. Il quotidiano teutonico aggiunge inoltre che nella corsa all’ex Napoli sarebbe presente anche il Milan, a caccia di altri difensori per allungare la propria rosa. Per quanto riguarda la Juventus, invece, pur avendo valutato Kim in passato, non sembrerebbe più interessata al classe 1996, concentrandosi su altri profili.