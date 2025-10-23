Salta Milan-Como a Perth? Voci di pressioni sulla Confederazione asiatica per il 'no'

La sfida tra Milan e Como, prevista a Perth, rischia di saltare. Max Allegri, pragmatico come sempre, ha liquidato la questione con un “se si gioca in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo”, ma le polemiche intorno all’evento non si placano. Dopo la cancellazione del Villarreal-Barcellona a Miami, anche la partita di Serie A in Australia vacilla: secondo The Guardian, la Confederazione asiatica (Afc) sarebbe sotto forti pressioni per non concedere l’autorizzazione.

La Fifa, che attende il verdetto dell’Afc prima di esprimersi, ha già espresso dubbi tramite Infantino, contrario alla “deregulation” delle gare all’estero. Intanto, tra proteste di giocatori come Maignan e Rabiot e la linea ferma della Lega, il primo match di Serie A fuori continente appare sempre più a rischio.